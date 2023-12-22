Во ФСИН ответили на слова адвоката о тяжелой болезни основателя «Суммы»

ФСИН опровергла данные об отказе в медпомощи основателю «Суммы» Магомедову

Основатель группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, осужденный за создание преступного сообщества и хищение, находится под наблюдением врачей из-за сезонного ОРВИ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского управления ФСИН.

По данным ведомства, состояние здоровья осужденного удовлетворительное, тяжелой болезни у него нет. Необходимая медицинская помощь Магомедову оказывается в полном объеме.

Ранее адвокат осужденного заявил, что его подзащитный не может быть этапирован из-за тяжелой болезни. При этом, по словам защитника, Магомедову не оказывается необходимая медицинская помощь, несмотря на его состояние.

Магомедов осужден на 18 лет и 6 месяцев по делу о преступном сообществе и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.