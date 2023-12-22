В Совфеде отреагировали на вопрос Орбана о приеме Киева в ЕС с регионами России

Сенатор Карасин заявил, что суждения Орбана полезны для многих членов ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня высказывает логичные оценки того, что происходит и может произойти в мировой политике. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на вопрос политика о принятии Украины в Европейский союз (ЕС) с новыми российскими регионами председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Мы должны признать за господином Орбаном право размышлять на эти темы, задавать вопросы и высказывать свои суждения, которые, наверное, для многих членов Евросоюза весьма полезны. Поскольку этот голос, как правило, ориентирован на здравое решение», — высказался Карасин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу с вопросом, намерено ли объединение принять Украину вместе с новыми российскими регионами и находящимися на их территории российскими солдатами. Он предупредил Киев, что в дальнейшем Украину ждет «огромное разочарование». По его словам, это случится, когда озвученные им вопросы всплывут на поверхность и процесс вступления Украины в ЕС замедлится.

21 декабря Орбан заявил, что вступление Киева в Европейский союз нереалистично, потому что Украина находится на расстоянии многих лет от объединения. По его словам, Украина совершенно не готова к присоединению к Евросоюзу, поэтому он не понимает, зачем сейчас начинать переговоры по данному вопросу.

