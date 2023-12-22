Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:30, 22 декабря 2023Забота о себе

Врач назвала прострелы в спине симптомом опасных заболеваний

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Прострелы в спине — не самостоятельное заболевание, а симптом серьезных проблем со здоровьем, рассказала невролог Надежда Шацкая. Слова врача приводит издание NEWS.ru.

Шацкая назвала одной из возможных причин появления прострелов (в медицине их называют люмбаго) воспаление в позвоночном столбе. Также, по словам врача, они возникают из-за таких опасных заболеваний, как протрузии и грыжи межпозвонковых дисков и травмы позвоночника.

Кроме того, невролог обратила внимание россиян, что болезненные ощущения в спине, пояснице и близлежащих органах часто возникают при образовании опухоли или метастазов.

Материалы по теме:
«В этой области мировая медицина зашла в тупик» Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
«В этой области мировая медицина зашла в тупик»Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
20 ноября 2020
С хирургической точностью. Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
С хирургической точностью.Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
13 февраля 2022

В заключение врач отметила, что люмбаго может появиться у беременных женщин незадолго до родов вследствие повышенной нагрузки на позвоночник.

Ранее терапевт Яна Гончарова назвала напитки, помогающие быстрее побороть простуду. Врач предупредила, что при простуде слишком холодные или слишком горячие напитки дополнительно раздражают и без того воспаленную слизистую ротоглотки.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии

      Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России

      Последствия запрета на импорт российской рыбы оценили

      Французские сенаторы выступили за рост поставок оружия ВСУ

      Врач назвала прострелы в спине симптомом опасных заболеваний

      У слепых пещерных пауков обнаружили способность чувствовать свет

      В России заявили о тотальной гибридной войне Запада

      Арестованный за появление голым на вечеринке Ивлеевой рэпер извинился

      Сотрудники МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке

      Сжегший заживо 15-летнюю россиянку подросток предстанет перед судом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости