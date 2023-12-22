Врач назвала прострелы в спине симптомом опасных заболеваний

Прострелы в спине — не самостоятельное заболевание, а симптом серьезных проблем со здоровьем, рассказала невролог Надежда Шацкая. Слова врача приводит издание NEWS.ru.

Шацкая назвала одной из возможных причин появления прострелов (в медицине их называют люмбаго) воспаление в позвоночном столбе. Также, по словам врача, они возникают из-за таких опасных заболеваний, как протрузии и грыжи межпозвонковых дисков и травмы позвоночника.

Кроме того, невролог обратила внимание россиян, что болезненные ощущения в спине, пояснице и близлежащих органах часто возникают при образовании опухоли или метастазов.

В заключение врач отметила, что люмбаго может появиться у беременных женщин незадолго до родов вследствие повышенной нагрузки на позвоночник.

Ранее терапевт Яна Гончарова назвала напитки, помогающие быстрее побороть простуду. Врач предупредила, что при простуде слишком холодные или слишком горячие напитки дополнительно раздражают и без того воспаленную слизистую ротоглотки.