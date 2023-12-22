ВСУ обстреляли российский город

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекино

Вооруженный силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В ходе обстрела в одном из жилых домов взрывной волной выбило окна. Помимо этого, был поврежден фасад здания.

В результате обстрела никто не пострадал, подчеркнул губернатор. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Шебекино находится примерно в пяти километрах от российско-украинской границы. Город не раз становился целью атак ВСУ. В ноябре неподалеку от Шебекино была ликвидирована группа украинских диверсантов, которая попыталась проникнуть на территорию России на автомобиле УАЗ с буквой Z.