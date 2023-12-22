Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 22 декабря 2023Россия

ВСУ обстреляли российский город

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекино

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Вооруженный силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В ходе обстрела в одном из жилых домов взрывной волной выбило окна. Помимо этого, был поврежден фасад здания.

В результате обстрела никто не пострадал, подчеркнул губернатор. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Шебекино находится примерно в пяти километрах от российско-украинской границы. Город не раз становился целью атак ВСУ. В ноябре неподалеку от Шебекино была ликвидирована группа украинских диверсантов, которая попыталась проникнуть на территорию России на автомобиле УАЗ с буквой Z.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украину подозревают в теракте против российских летчиков. Их хотели отравить тортом и коньяком

      Небо в российском регионе стало розовым

      Стало известно о других убийствах стрелка в Праге

      Силовики нашли причастных к сообщениям о терактах российских школьников

      В Дубае отменили концерт Земфиры

      Wildberries решил выдавать микрокредиты

      Экономике Европы предрекли усиление кризиса

      В аэропорту Домодедово ввели ограничения на вылет

      ВСУ обстреляли российский город

      Швейцария вслед за ЕС ввела новые санкции в связи с конфликтом на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости