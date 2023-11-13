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09:06, 13 ноября 2023Россия

Стало известно о попытке украинской ДРГ прорваться в российский регион

Mash: украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область на УАЗе

Кадр: Telegram-канал Mash

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию Белгородской области утром в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, группа из восьми диверсантов пыталась проникнуть на территорию России на УАЗе с буквой Z. Они хотели выдать себя за российских солдат, но были вычислены и ликвидированы у границы близ Шебекино.

Диверсанты пытались проникнуть на территорию России в районе семи часов утра. Пограничники вступили с ДРГ в бой, жертв с российской стороны нет. О том, какие потери у украинских диверсантов — не сообщается.

Двумя днями ранее, 11 ноября, украинская ДРГ тоже безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Диверсанты пришли со стороны села Землянки Харьковской области, чтобы их не заметили беспилотники.

До этого группу диверсантов у Белгородской области заметили в октябре. ДРГ запускала разведывательный беспилотник близ таможенного поста Грайворон. По ней открыли огонь из гранатомета.

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      Анастасия Шейкина
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