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10:38, 11 ноября 2023Россия

Украинские диверсанты попытались прорваться на территорию российского региона

Shot сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область

Фото: Stringer / Reuters

Украинская диверсионно-разведывательная группа из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, около 5:30 утра 11 ноября пограничники заметили диверсантов в районе хутора Старый Волоконовского района. Предположительно, диверсанты пришли со стороны села Землянки Харьковской области, чтобы их не заметили беспилотники.

После 20-минутного стрелкового боя ДРГ была отброшена. Пройти на российскую территорию ей не удалось. По данным канала, среди диверсантов есть потери.

20 октября также сообщалось, что у границы с Белгородской областью были замечены диверсанты. ДРГ использовала разведывательный беспилотник. Российские пограничники ударили по противнику из гранатомета. В результате один из украинских бойцов получил серьезные ранения.

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      Константин Лысяков
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