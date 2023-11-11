Украинские диверсанты попытались прорваться на территорию российского региона

Shot сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, около 5:30 утра 11 ноября пограничники заметили диверсантов в районе хутора Старый Волоконовского района. Предположительно, диверсанты пришли со стороны села Землянки Харьковской области, чтобы их не заметили беспилотники.

После 20-минутного стрелкового боя ДРГ была отброшена. Пройти на российскую территорию ей не удалось. По данным канала, среди диверсантов есть потери.

20 октября также сообщалось, что у границы с Белгородской областью были замечены диверсанты. ДРГ использовала разведывательный беспилотник. Российские пограничники ударили по противнику из гранатомета. В результате один из украинских бойцов получил серьезные ранения.

