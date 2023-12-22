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09:06, 22 декабря 2023Из жизни

Пожилая женщина выпала из окна в попытке спастись от соседки-психопатки

В Таиланде женщина выпала из окна третьего этажа, спасаясь от соседки с ножом

Фото: Primeiya / Shutterstock / Fotodom

63-летняя жительница Таиланда выпала из окна в попытке спастись от психически больной соседки. Об этом сообщает The Thaiger.

Пожилая женщина по имени Чамайпорн, проживающая в провинции Нонтхабури, находилась в своей комнате, когда в дверь постучала соседка. Она впустила ее в помещение и только потом обнаружила, что та держит в руках нож. Психопатка набросилась на Чамайпорн с холодным оружием и попыталась ранить ее.

Спасаясь, женщина решила вылезти из окна третьего этажа. Она ухватилась за вывеску на здании, пытаясь не упасть, однако сорвалась и приземлилась на навес на втором этаже. В результате падения женщина получила травмы ног и рану на левой руке.

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Вскоре сотрудники полиции и прибывшая на помощь младшая сестра Чамайпорн смогли безопасно спустить ее на землю. Правоохранители задержали нападавшую. По словам других жителей дома, она страдала психическим расстройством и часто впадала в бешенство, когда у нее заканчивались лекарства. Женщину доставили в специализированное медицинское учреждение, где она пройдет психиатрическое освидетельствование.

Ранее житель Индии мечом отрубил голову жене из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый напиток. Сразу после совершения преступления мужчина сбежал из дома.

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