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14:28, 22 декабря 2023Наука и техника

Телескоп Уэбба обнаружил звездный взрыв в неожиданном месте

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил вторую сверхновую в искаженной линзой галактике

Изображение: NASA / ESA / CSA / STScI / Justin Pierel / Andrew Newman

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил второй звездный взрыв в неожиданном для астрономов месте — галактике MRG-M0138, искаженной мощной гравитационной линзой. Об открытии сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Сверхновая была найдена в 2023 году в ходе наблюдений за массивным скоплением галактик MACS J0138.0-2155. Это скопление своей гравитацией искажает свет от фоновых объектов, в том числе от галактики MRG-M0138, делая ее изображение увеличенным и деформированным.

Когда сверхновая вспыхивает за гравитационной линзой, свет от нее достигает Земли разными путями, причем разница во времени может составлять от нескольких дней до нескольких лет. Первая сверхновая с тройным изображением, названная Requiem, была зафиксирована в галактике MRG-M0138 в 2016 году, при этом ожидается, что четвертое изображение появится в 2035 году. Расстояние до нее было оценено в 10 миллиардов световых лет.

Вторая многократная сверхновая получила название Encore. Как и Requiem, она относится к типу Ia и является стандартной свечой. Стандартные свечи имеют одну и ту же яркость, что позволяет с высокой точностью определить расстояние до них. Это, в свою очередь, помогает оценить скорость расширения Вселенной. Поскольку сверхновая 2016 года исчезла из поля зрения до того, как ученым удалось собрать достаточно данных, новая вспышка позволит уточнить постоянную Хаббла.

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      Александр Еникеев
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