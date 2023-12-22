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02:06, 22 декабря 2023Забота о себе

Женщинам подсказали способы полюбить секс после родов

Фото: Unsplash

Сексолог Трейси Кокс подсказала женщинам способы вернуть интерес к сексу после рождения ребенка. Ее советы приводит Daily Mail.

Кокс отметила, что с появлением детей большинство семейных пар сталкиваются с кризисом в сексуальной жизни. Она объяснила, что женщины не хотят секса из-за усталости и изоляции, а мужчины не знают, как реагировать на эти изменения. «Воспитание детей — это всепоглощающая деятельность, места для чего-то другого не остается. Осознайте, что секса будет мало, по крайней мере, в течение первых двух лет», — подчеркнула сексолог.

Чтобы вновь полюбить секс после родов и вернуть его в семейную жизнь, Кокс посоветовала не концентрироваться на проникновении и оргазме, а чаще уделять внимание женскому удовольствию, то есть проявлять заботу, больше времени тратить на прелюдию и ласки. Сексолог призвала не настаивать на сексе, если женщина его не хочет. По ее мнению, будет лучше если партнеры начнут постепенно сближаться: сходят на свидание, будут чаще целоваться и обнимать друг друга.

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Кроме того, Кокс предложила купить секс-игрушки, чтобы разнообразить эротическую жизнь. По ее мнению, многим женщинам нравятся подобные эксперименты, поскольку они помогают больше узнать о своей сексуальности.

Ранее Трейси Кокс перечислила факторы, мешающие женщинам достичь оргазма во время секса с партнером. По ее мнению, мешают получить удовольствие в постели тревожные мысли.

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      Екатерина Улитина
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