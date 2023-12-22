Жителей российского города на сутки оставили без воды

В центре Казани на сутки отключили воду

В центре Казани на сутки отключи воду. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В Вахитовском районе без воды остались 125 многоквартирных домов, 327 административных зданий, 11 школ, 17 детских садов и 11 больниц.

От отсутствия воды в пятницу, 22 декабря, пострадали расположенные в центре города офисы. Кроме того, закрылись кафе, рестораны и бары, в том числе на популярной у туристов и местных жителей Профсоюзной улице. В некоторых заведениях отменили предновогодние вечеринки.

Ранее без горячей воды и отопления остались десятки тысяч жителей Кандалакши Мурманской области при 11-градусном морозе на улице. Всего пострадали 21,19 тысячи человек при общем населении города 26,5 тысячи человек.