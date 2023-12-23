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20:56, 23 декабря 2023Мир

В Венгрии заявили о тошноте из-за решений по Украине

Орбан: меня тошнит от попыток Брюсселя навязать ошибочные решения по Украине

Фото: Marton Monus / Reuters

От попыток Брюсселя навязать Будапешту ошибочные решения по вопросам Украины тошнит. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Нет, я принимаю это как естественный факт. Меня тоже тошнит от Брюсселя. Вопрос только в том, какой вывод сделать из сложившейся ситуации. Мой вывод заключается в том, что мы должны пытаться идти все дальше и дальше, занимать позиции, собирать союзников и улучшать Европейский союз», — заявил политик.

По словам Орбана, Евросоюз за последние годы потерял позиции в мировой экономике, не закрепил потенциал самообороны и не смог урегулировать конфликты в соседних странах. При этом объединение захотело собирать с участников больше средств, чтобы больше денег выделять Украине. Для этого, заявил он Орбана, ЕС придется брать кредит или перераспределять ресурсы, что затронет и Венгрию.

Также Орбан заявил, что страна не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной. По словам главы правительства, в том, что отношения плохие, виноват Киев, из-за которого у венгерского национального меньшинства с 2015 года отсутствуют права. При этом за последние годы украинские власти лишили их права воспитывать детей на родном языке, а также сузили сферы возможного применения венгерского, добавил он.

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      Вячеслав Агапов
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