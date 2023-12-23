На Украине демонтировали памятник участникам Январского восстания 1918 года

В Киеве демонтировали памятник участникам Январского восстания 1918 года

Киевские власти демонтировали монумент участникам Январского восстания 1918 года. Об этом сообщается в субботу, 23 декабря, на портале администрации украинской столицы.

«Работники КП (коммунального предприятия — прим. «Ленты.ру») "Киевблагоустройство" демонтировали еще один символ большевистской тирании — памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года», — говорится в заявлении.

Замглавы Киевской городской администрации Анна Старостенко объяснила демонтаж желанием властей столицы Украины «избавиться от враждебного культурологического влияния».

Январское восстание 1918 года в Киеве — восстание сторонников советской власти против правительства Украинской народной республики.

Ранее в декабре также стало известно, что в Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец». Монумент был расположен в центре одноименного парка недалеко от Дарницкого железнодорожного вокзала.