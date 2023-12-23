Пытавшегося похитить 40 миллионов долларов украинского чиновника арестовали

Чиновника МО Украины, пытавшегося похитить 40 млн долларов, заключили под стражу

Чиновника Минобороны (МО) Украины, пытавшегося похитить 1,5 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов), арестовали. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры страны.

«По ходатайству прокуроров офиса генпрокурора суд избрал руководителю главного управления Минобороны [Украины] меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога до 19 февраля 2024 года», — говорится в заявлении.

О задержании чиновника стало известно 22 декабря. Согласно версии следствия, задержанный являлся участником коррупционной схемы, из-за которой сумма контракта на поставку снарядов Вооруженным силам Украины оказалась завышена на 30 процентов. Он подозревается в попытке хищения около 1,5 миллиарда гривен. В случае признания виновным чиновника могут приговорить к тюремному заключению на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил об отсутствии серьезных проблем с коррупцией в стране. Он попытался убедить американских законодателей, что коррупция в стране не является преградой для предоставления финансовой и военной помощи.