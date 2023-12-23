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19:02, 23 декабря 2023Бывший СССР

Пытавшегося похитить 40 миллионов долларов украинского чиновника арестовали

Чиновника МО Украины, пытавшегося похитить 40 млн долларов, заключили под стражу

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Чиновника Минобороны (МО) Украины, пытавшегося похитить 1,5 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов), арестовали. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры страны.

«По ходатайству прокуроров офиса генпрокурора суд избрал руководителю главного управления Минобороны [Украины] меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога до 19 февраля 2024 года», — говорится в заявлении.

О задержании чиновника стало известно 22 декабря. Согласно версии следствия, задержанный являлся участником коррупционной схемы, из-за которой сумма контракта на поставку снарядов Вооруженным силам Украины оказалась завышена на 30 процентов. Он подозревается в попытке хищения около 1,5 миллиарда гривен. В случае признания виновным чиновника могут приговорить к тюремному заключению на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил об отсутствии серьезных проблем с коррупцией в стране. Он попытался убедить американских законодателей, что коррупция в стране не является преградой для предоставления финансовой и военной помощи.

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      Олег Давыдов
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