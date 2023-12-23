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16:41, 23 декабря 2023Культура

Композитор Зацепин предрек будущее Пугачевой

Композитор Зацепин заявил, что Алла Пугачева вернется умирать в Россию

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Народный артист РФ, композитор Александр Зацепин рассказал о своем отношении к России и предрек будущее российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Об этом он рассказал корреспонденту KP.RU.

Как отмечает композитор, он рос очень «американизированным ребенком», как и многие его сверстники. Однако с возрастом его взгляды изменились. Сейчас он не планирует покидать Россию и не видит свое будущее в другой стране. «Я в какой-то момент понял, что вырос такой русский-русский. Куда уезжать и главное, зачем? У меня здесь жена, дочь, мама… А там я что буду делать?» — говорит он.

Несмотря на это, новости об отъезде коллег Зацепин воспринимал абсолютно спокойно. «Неужели вы думаете, что я страдал из-за того, что Пугачева уехала?» — заключил он, выразив мнение, что артистка еще вернется на родину доживать свой век.

Ранее сообщалось, что российский певец Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста РФ. Торжественная церемония состоится 24 декабря в институте имени Гнесиных в Москве, именно в этот день у артиста было запланировано выступление в ОАЭ.

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