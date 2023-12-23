На Украине рассказали о побеге волонтеров за границу

Глава Херсонской ОВА Прокудин: 10 украинских волонтеров сбежали за границу

Десять украинских волонтеров, отправившиеся за границу за гуманитарной помощью, решили не возвращаться на родину. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

Он сообщил, что речь идет о представителях организаций «Единая Украина» и «Аджалык». По словам Прокудина, они несколько раз покидали Украину для получения гумпомощи. В первый раз волонтеры доставили ее в страну, после чего они вновь уехали, но так и не вернулись, заявил он. Теперь сбежавших намерены привлечь к ответственности. Кроме того, подчеркнул Прокудин, волонтерам из этих организаций больше не будут выдавать разрешение на выезд из страны.

Ранее стало известно, что украинки-фармацевты стали массово покидать страну из-за скорой постановки на воинский учет. Отмечалось, что особенно остро эта проблема стоит в западных областях Украины.