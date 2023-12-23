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15:13, 23 декабря 2023Россия

Иммунолог рекомендовал не пускать на корпоративы сотрудников с симптомами ОРВИ

Врач Крючков рекомендовал не пускать на корпоративы россиян с симптомами ОРВИ

Фото: Max Titov / Unsplash

Работодателям посоветовали не пускать на новогодние корпоративы сотрудников с симптомами ОРВИ. Такой рекомендацией в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Корпоративы представляют собой участие большого количества людей, не все из которых взаимодействуют друг с другом на работе. Конечно, определенная опасность существует. Ведь корпоративы, как правило, в текущее время года проходят в закрытых помещениях с большим количеством людей. Понятное дело, что это может закончиться распространением той или иной инфекции», — объяснил Крючков.

При этом иммунолог отметил, что все зависит от количества сотрудников, которые посетят корпоратив.

«Также многое зависит от того, встретятся ли на корпоративе люди, которые обычно друг с другом на работе не взаимодействуют. Потому что это облегчает распространение инфекции. Сложно оценить, насколько конкретно корпоративы вносят вклад в распространение инфекции. Я думаю, что скорее здесь важны те два момента, которые я отметил», — добавил он.

Самое главное — не допускать на корпоративы людей с любыми проявлениями ОРВИ. Это очень важно

Николай Крючковиммунолог

Ранее стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянкам неподходящие наряды для корпоратива. В первую очередь специалист призвал воздержаться от вульгарных образов, например, от полупрозрачных платьев и юбок длины мини. В то же время эксперт пояснил, что на подобном мероприятии есть возможность удивить коллег.

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      Алена Шевченко
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