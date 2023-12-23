Неизвестный беспилотник атаковал судно у берегов Индии

ВМС Британии: неизвестный БПЛА атаковал судно у берегов Индии

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал судно у берегов Индии. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), передает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 370 километрах к юго-западу от индийского города Веравал. Действия беспилотника привели к взрыву и возгоранию.

«Огонь потушен, жертв нет, — говорится в сообщении. — Власти ведут расследование».

Ранее в декабре сообщалось, что товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года вырос вдвое и достиг рекордных показателей. Уточняется, что он составил 54,7 миллиарда долларов.