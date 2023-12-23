Европейская страна изменила решение о передаче Украине сданных в утиль машин

Telegraph: мэр Лондона поддержал идею передавать Украине сданные в утиль машины

В Великобритании изменили решение о передаче Киеву сданных в утиль автомобилей. О том, что мэр Лондона Садик Хан поддержал идею украинских властей, сообщает The Telegraph

В сентябре мэр Киева Виталий Кличко, узнав об инициативе Лондона по борьбе с загрязнением воздуха и сдаче устаревших автомобилей на утилизацию, предложил отправить технику на Украину. Транспорт, особенно внедорожники и грузовики, мог бы пригодиться в зоне боевых действий, отметил он.

Ранее Хан отказался передать Киеву машины, объяснив свое решение тем, что инициативы властей должны приносить пользу жителям европейской страны с экономической, социальной или экологической точки зрения, а отправка машин за рубеж этому противоречит. Несмотря на солидарность властей с Украиной, изменить условия программы по утилизации авто ради экспорта невозможно, отметил он.

Мэр Лондона совместно с бывшим главой британского Минобороны Беном Уоллесом обратился к министру транспорта Великобритании Марку Харперу с предложением изменить правила утилизации, чтобы жители страны смогли «получать деньги за то, что они уберут с улиц загрязняющие воздух автомобили и окажут жизненно необходимую помощь украинцам».