Кличко получил отказ от мэра Лондона на просьбу отдать Киеву машины

Telegraph: мэр Лондона Хан отказал Кличко в передаче подлежащих утилизации машин

Мэр Лондона Садик Хан отказался передать Киеву машины, подлежащие утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам столицы Великобритании. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на письмо, которое Хан направил в ответ на просьбу мэра Виталия Кличко.

Свой отказ мэр Лондона мотивировал тем, что его полномочия ограничивает закон об администрации Большого Лондона от 1999 года. Законодательство требует, чтобы инициативы властей «приносили пользу жителям Лондона с экономической, социальной или экологической точки зрения», а отправка машин в Киев этому противоречит. Представитель лондонской мэрии пояснил изданию, что, несмотря на солидарность властей с Украиной, изменить условия программы по утилизации авто ради экспорта невозможно.

В августе 2023 года по инициативе мэра британской столицы площадь зоны сверхнизких выбросов была увеличена втрое, она охватила весь Большой Лондон. В связи с этим владельцы устаревших авто стали обязаны платить 12,5 фунта (около 1,5 тысячи рублей) в сутки за проезд в этой зоне. Для поощрения утилизации таких машин власти придумали разовую выплату автомобилистам в размере двух тысяч фунтов (около 230 тысяч рублей).

В сентябре Виталий Кличко, узнав об этой инициативе, предложил Хану отправить на Украину часть предназначенных для утилизации машин, в особенности внедорожников и грузовиков, которые могли бы пригодиться в зоне боевых действий.

Ответ действующего мэра Лондона не устроил многих представителей британской консервативной партии и организаций, которые помогают Украине. По информации издания, источники в окружении политика Сьюзан Холл, которая будет баллотироваться на должность мэра в 2024 году, заявили о готовности изменить закон ради помощи Киеву.

Ранее бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Великобритания начала задумываться о возможной отправке своих солдат в зону украинского конфликта. Он выразил мнение, что западные страны могут пойти на такой шаг при «катастрофическом развитии войны».