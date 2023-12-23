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04:12, 23 декабря 2023Мир

Обещавший «накостылять» русским шведский офицер признал неправоту

Samnytt: обещавший победу ВСУ в 2023 году офицер Паасикиви признал неправоту

Фото: Thomas Peter / Reuters

Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, обещавший победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году, отбросил свой оптимизм и признал неправоту. Об этом пишет Samnytt.

В материале издания говорится, что «почти каждый вечер» шведские телезрители наблюдали за тем, как с экранов телевизоров Паасикиви уверенно обещал, что украинская армия «накостыляет русскому медведю».

Однако, обращает внимание Samnytt, в недавнем интервью газете Svenska Dagbladet офицер заявил, что «теперь все выглядит хуже». «Мне казалось, что дела у ВСУ обстоят лучше», — заявил он газете.

При этом Паасикиви не сожалеет, что позволил собственным надеждам скрашивать оценки перспектив Украины. Он объяснил это он желанием подарить шведам «радостную новость».

Ранее The New York Times писала, что российские военнослужащие перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине.

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      Марина Совина
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