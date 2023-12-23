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11:44, 23 декабря 2023Россия

В России объяснили подготовку обращения в суд по указу о передаче Крыма УССР

Депутат Чепа: необходимо вскрыть ошибки передачи Крыма в состав УССР в 1954 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

России известно, какие ошибки были допущены в процессе передачи Крыма в состав УССР в 1954 году. Необходимо честно их вскрыть, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил подготовку обращения в суд из-за нарушений при передаче полуострова.

«Надо поднимать этот вопрос. Надо признавать, почему раньше такие ошибки могли происходить, почему это было допущено, из-за чего и кто здесь виноват. Мы ж тоже умалчиваем некоторые вопросы. Вот как бы линия партии была такая. Руководители все молчали. Этого не должно быть», — заявил Чепа.

При этом депутат отметил, что сегодня для Крыма важен референдум 2014 года.

«Народ выразил свое желание. Все это произошло бескровно. После государственного переворота на Украине страдали люди. Этого не произошло в Крыму, поэтому это самое главное», — заключил он.

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Ранее глава парламента полуострова, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов сообщил, что в процессе передачи Крыма в состав УССР в 1954 году было допущено рекордное число нарушений действующего на тот момент законодательства. Он назвал это правовым нигилизмом.

В республике неоднократно заявляли о намерении восстановить историческую справедливость и дать адекватную юридическую оценку данному процессу. Крымская область была частью РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Автором инициативы был советский лидер Никита Хрущев.

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