Песков раскрыл отношение Путина к поздравлениям глав недружественных стран

Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять глав недружественных стран

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом глав недружественных Москве стран. Об отношении российского президента к поздравлениям рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Путин раскрыл свои планы на Новый год. Глава государства рассказал, что встретит праздник в кругу близких людей. Во время просмотра обращения президента он выпьет бокал шампанского и будет разговаривать с близкими на бытовые темы. Что касается подарков, то Путин отметил, что пока не выбирал их.