Почти пяти миллионам россиян ограничили выезд за рубеж из-за долгов

В России более 4,9 миллиона должников ограничены в выезде за рубеж

В России почти пять миллионов человек ограничены в выезде за рубеж из-за долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 миллиона должников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году перед Новым годом не могли выехать из страны в связи с долгами 1,8 миллиона россиян. В 2018 году — три миллиона. Самое большое количество невыездных россиян перед Новым годом наблюдалось в 2022 году, когда ограничение действовало на восемь миллионов должников.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года Ространснадзор выписал свыше миллиона штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Отмечается, что больше всего случаев неоплаты проезда произошло на магистралях с безбарьерным проездом и системой «Свободный поток».