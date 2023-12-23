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12:06, 23 декабря 2023Россия

Почти пяти миллионам россиян ограничили выезд за рубеж из-за долгов

В России более 4,9 миллиона должников ограничены в выезде за рубеж

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В России почти пять миллионов человек ограничены в выезде за рубеж из-за долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 миллиона должников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году перед Новым годом не могли выехать из страны в связи с долгами 1,8 миллиона россиян. В 2018 году — три миллиона. Самое большое количество невыездных россиян перед Новым годом наблюдалось в 2022 году, когда ограничение действовало на восемь миллионов должников.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года Ространснадзор выписал свыше миллиона штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Отмечается, что больше всего случаев неоплаты проезда произошло на магистралях с безбарьерным проездом и системой «Свободный поток».

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      Никита Абрамов
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