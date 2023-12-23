Посол Антонов объяснил стратегию США по отношению к партнерам России

Посол Антонов заявил, что США санкциями пытаются запугать партнеров России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США новыми пакетами санкций перечеркивают возможности для восстановления диалога с Москвой по тем позициям, где это пока остается возможно.

По словам дипломата, в Соединенных Штатах упорно демонстрируют стремление нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что в экономической сфере «штампуют все новые и новые ограничения в тщетных попытках "ставить палки в колеса"». Также, по мнению Антонова, Вашингтон пытается помешать специальной военной операции.

Кроме того, Антонов уточнил, что большая часть объявленных Минфином США санкций затрагивает организации в «третьих» государствах.

22 декабря президент США Джо Байден подписал указ о мерах против банков, причастных к сделкам, связанным с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК).