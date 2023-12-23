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01:04, 23 декабря 2023Мир

В ХАМАС раскритиковали принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе

В ХАМАС назвали принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе недостаточной

Фото: IMAGO / Omar Ashtawy apaimages /Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС назвало принятую резолюцию Совета Безопасности ООН по сектору Газа недостаточной и позволяющей Израилю продолжать боевые действия. Телеканал Al Jazeera приводит заявление ХАМАС.

«Считаем, что принятая сегодня резолюция Совета Безопасности ООН, призывающая расширить и контролировать поступление гуманитарной помощи в сектор Газа, является недостаточным шагом, не отвечающим требованиям катастрофической ситуации», — сказано в заявлении.

Как отметили в ХАМАС, резолюция не включила в себя международное решение, направленное на «прекращение геноцидной войны», которую израильская сторона ведет против палестинцев в Газе.

Также в сообщении говорится, что в течение последних пяти дней администрация США «усердно работала над тем, чтобы лишить резолюцию ее сути и облечь ее в эту слабую формулу».

22 декабря стало известно, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Документ требует от Израиля и палестинской группировки ХАМАС расширить действия по гумпомощи для анклава.

За резолюцию проголосовали 13 стран. При этом отмечается, что Россия и Штаты воздержались. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призывал добавить в резолюцию пункт о немедленной приостановке боевых действий.

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      Марина Совина
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