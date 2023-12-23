Российские войска отразили две атаки штурмовиков ВСУ на одном из направлений

Минобороны сообщило о двух отраженных атаках ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В атаках участвовали штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения. Противник вел боевые действия в районах населенных пунктов Торское и Червонная Диброва в Донецкой и Луганской народных республиках.

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