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16:05, 23 декабря 2023Мир

Россию обвинили в нанесении удара по НАТО

Экс-разведчик США Риттер: Россия нанесла удар по НАТО, остановив наступление ВСУ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер обвинил Россию в нанесении удара по Североатлантическому альянсу. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Россия разбила контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое правильнее будет называть натовским, так как, разгромив украинскую армию, Россия также нанесла удар по НАТО», — отмечает он.

Риттер утверждает, что альянс опустошил свои арсеналы, чтобы поставить Киеву вооружения, необходимые для наступательной операции. В результате Россия остановила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), а украинские военные были ранены или взяты в плен.

Экс-разведчик отметил, что Российская армия, тем временем, продолжает расти. «Она переходит в наступление, и мы видим уверенные действия вдоль почти всей линии соприкосновения», — заключает он.

Ранее в США предложили заставить сесть за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского. Как считает автор издания The Nation, у Украины нет шансов победить в конфликте с Россией.

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