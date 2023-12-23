Экс-разведчик США Риттер: Россия нанесла удар по НАТО, остановив наступление ВСУ

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер обвинил Россию в нанесении удара по Североатлантическому альянсу. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Россия разбила контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое правильнее будет называть натовским, так как, разгромив украинскую армию, Россия также нанесла удар по НАТО», — отмечает он.

Риттер утверждает, что альянс опустошил свои арсеналы, чтобы поставить Киеву вооружения, необходимые для наступательной операции. В результате Россия остановила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), а украинские военные были ранены или взяты в плен.

Экс-разведчик отметил, что Российская армия, тем временем, продолжает расти. «Она переходит в наступление, и мы видим уверенные действия вдоль почти всей линии соприкосновения», — заключает он.

Ранее в США предложили заставить сесть за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского. Как считает автор издания The Nation, у Украины нет шансов победить в конфликте с Россией.

