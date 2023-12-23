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13:17, 23 декабря 2023Мир

В США предложили заставить Зеленского сесть за стол переговоров

The Nation: США должны заставить Зеленского пойти на переговоры

Фото: Leah Millis / AP

В США предложили заставить сесть за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Nation.

По мнению автора публикации, у Украины нет шансов победить в конфликте с Россией. По этой причине США следует заставить Зеленского пойти на переговоры. Как отмечает издание, президент Украины не может самостоятельно сделать это из-за «националистических демонстраций или возможного переворота».

«Более важный и до сих пор не имеющий ответа вопрос заключается в том, на каких условиях украинское и российское правительства могут принять соглашение о прекращении огня, но единственный способ выяснить это — провести переговоры», — говорится в статье.

Автор материала добавил, что оружие, которое Запад поставляет Украине, не дает обещанных результатов. «Администрации Джо Байдена придется смириться с тем, что десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации», — считает автор статьи.

Ранее на Западе предрекли скорое поражение Украины. По мнению журналиста издания The Hill Элиота Уилсона, наступление российских войск весной следующего года может привести к падению Киева.

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