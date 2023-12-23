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06:02, 23 декабря 2023Мир

Техас наводнил демократические штаты мигрантами для наказания Байдена

AP: Техас отправил 120 мигрантов из Мексики в Чикаго, чтобы наказать Байдена

Фото: Go Nakamura / Reuters

Власти Техаса отправили в Чикаго самолет с 120 мигрантами, пересекшими границу США и Мексики, на борту. Это осуществили в рамках операции «Одинокая звезда» по наводнению иностранцами демократических штатов, которую придумал губернатор Техаса Грег Эбботт в наказание американскому президенту Джо Байдену, передает Associated Press (AP).

С прошлого года в рамках программы около 80 тысяч мигрантов были отправлены в города, возглавляемые демократами, на бесплатных автобусах. Перейти на авиаперевозки губернатора вынудило решение городской совет Чикаго, принявшего новые меры в отношении наземного транспорта с мигрантами. Власти города заявили, что операторы пытаются высадить пассажиров в соседних городах во избежание штрафов и задержания.

В Чикаго планируют ужесточить контроль над водителями, ввести более строгие штрафы за выгрузку людей в неположенном месте или за незаполнение городских документов. Самолеты стали альтернативой автобусным перевозкам, первый рейс вылетел на следующий день после подписания Эбботом нового закона, разрешающего полиции арестовывать нелегалов, пересекающих границу с Мексикой.

Таким образом в Техасе усилили агрессивные меры, принятые в знак протеста против миграционной политики Байдена. «Пока президент не поднимется и не выполнит свою работу по обеспечению безопасности границы, Техас будет продолжать предпринимать исторические действия, чтобы помочь нашим местным партнерам отреагировать на этот кризис, созданный Байденом», — заявил представитель правительства штата Эндрю Махалерис.

В Белом доме акцию с рейсом раскритиковали, обвинив губернатора Техаса в использовании мигрантов в политических целях.

Ранее сообщалось, что число нелегальных пересечений границы США и Мексики превысило десять тысяч в день. В связи с этим Байден направил на переговоры с мексиканским лидером Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором высокопоставленных американских чиновников.

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      Александра Синицына
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