Третий по высоте небоскреб Лос-Анджелеса продали почти в два раза дешевле

Bloomberg: небоскреб Aon Center в США продали инвесторам Абрамсу и Тишеру

Третий по высоте небоскреб Лос-Анджелеса Aon Center продали почти в два раза дешевле цены 2014 года, когда была проведена последняя сделка по зданию. Об этом пишет Bloomberg.

Новыми владельцами Aon Center стали инвесторы Дэниел Абрамс и Адам Тишер. Небоскреб продали за 147,8 миллиона долларов — эта сделка стала самой крупной в Лос-Анджелесе за 2023 год. Эта сумма оказалась примерно на 45 процентов ниже последней сделки по зданию. В 2014 году его продали за 268,5 миллиона долларов.

«Благодаря низкой цене и владельцу с хорошей капитализацией Aon Center получит конкурентные возможности для привлечения и удержания арендаторов, которые желают приобрести благоустроенный офис в небоскребе в самом центре Лос-Анджелеса», — говорится в заявлении представителей новых владельцев небоскреба.

Ранее американский актер Тони Шалуб, известный по сериалу «Детектив Монк», избавился от жилья в США. Артист и его жена, актриса Брук Адамс, продали квартиру в центре Нью-Йорка в убыток. Шалуб и Адамс получили за недвижимость 3,4 миллиона долларов. Сумма оказалась на 500 тысяч долларов меньше той, что пара отдала за объект в 2016 году. Изначально жилье было выставлено на продажу за 4,49 миллиона долларов, однако позже цену решили снизить.