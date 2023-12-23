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01:34, 23 декабря 2023Бывший СССР

Украинский телеведущий сбежал в Европу после саммита ЕС

Украинский ведущий «24 канала» Алексей Печий сбежал в Европу после саммита ЕС

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украинский ведущий «24 канала» Алексей Печий принял решение остаться в Европе после завершения саммита ЕС 14-15 декабря, на который получил аккредитацию. Свое решение он мотивировал необходимостью поддерживать информационную борьбу за республику из-за рубежа, об этом журналист заявил в эфире своего YouTube-канала.

По словам Печия, решение далось ему сложно, однако он считает необходимым не возвращаться на родину, так как на Западе стало меняться отношение к Украине и он должен внести вклад в продвижение повестки. По информации украинского издания «Страна», в медиахолдинге «Люкс», где работает телеведущий, уже подтвердили произошедшее, однако гендиректор Роман Андрейко назвал поступок журналиста побегом, последствия которого Печий полностью осознает.

«Сказать, что я шокирован — ничего не сказать! Говорят "не суди да не судим будешь". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить», — заявил Андрейко.

Ранее сообщалось, что член сборной Украины Артур Билан сбежал после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии. Причиной стало то, что на родине мужчине на тот момент пришло уже две повестки.

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      Александра Синицына
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