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23:46, 23 декабря 2023Культура

Умер актер из «Глухаря» Алексей Черных

Актер из «Глухаря» Алексей Черных умер на 44-м году жизни
Алексей Черных

Алексей Черных. Кадр: Дмитрий Череватенко / YouTube

Российский актер, известный ролями в сериалах «Глухарь», «Ищейка», «Мент в законе» Алексей Черных умер на 44-м году жизни. Об этом сообщила актриса Екатерина Соломатина в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой», — написала артистка.

Она отметила, что Алексей Черных был сложным и противоречивым человеком, но при этом добрым, честным и справедливым. Причина смерти не уточняется.

Соломатина также призвала неравнодушных поучаствовать материально в похоронах актера. Она отметила, что его матери требуется помощь.

Алексей Черных родился в 1980 году. В 2003-м окончил Школу-студию МХАТ. Был актером театра Et cetera. В кино он дебютировал в 2001 году. Черных является лауреатом приза за «Лучшую мужскую роль» Открытого Фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок».

22 декабря на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Борис Матвеев, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

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      Марина Совина
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