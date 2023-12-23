В Германии украинцы попали в холодный подвал после скандала в магазине

Полиция Метцингена задержала компанию украинцев после скандала в магазине

В Германии граждане Украины попали в холодный подвал после скандала из-за якобы фальшивых денег. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на пострадавшего украинца.

Мужчина по имени Николай рассказал, что с женой и друзьями жертвой «произвола немецкой полиции» в городе Метцинген. Компания вступила в перепалку с продавцом одного из магазинов, который заявил, что их деньги для оплаты оказались «какими-то не такими», после чего купюры передали в банк для проверки.

«Неожиданно появилось человек 15 полицейских, нас "заломали", всех одели в наручники и увезли в участок — для "выяснения обстоятельств"», — заявил Николай. По его словам, задержанных спустили в подвальное помещение, всех раздели до трусов, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. Ночевать им пришлось в холодном помещении, «где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку».

На требование предоставить переводчика была вызвана русскоязычная женщина, а просьбу украинцев связаться с адвокатом и консульством полицейские проигнорировали. Ситуация разрешилась на следующий день, когда полиция сообщила, что с деньгами было все в порядке и фальшивок среди них не оказалось.

«В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал», — пожаловался украинец.

Ранее сообщалось, что живущие в Германии украинцы не хотят возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят на фронт.