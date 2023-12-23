Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:39, 23 декабря 2023Мир

В Германии украинцы попали в холодный подвал после скандала в магазине

Полиция Метцингена задержала компанию украинцев после скандала в магазине

Фото: Michaela Rehle / Reuters

В Германии граждане Украины попали в холодный подвал после скандала из-за якобы фальшивых денег. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на пострадавшего украинца.

Мужчина по имени Николай рассказал, что с женой и друзьями жертвой «произвола немецкой полиции» в городе Метцинген. Компания вступила в перепалку с продавцом одного из магазинов, который заявил, что их деньги для оплаты оказались «какими-то не такими», после чего купюры передали в банк для проверки.

«Неожиданно появилось человек 15 полицейских, нас "заломали", всех одели в наручники и увезли в участок — для "выяснения обстоятельств"», — заявил Николай. По его словам, задержанных спустили в подвальное помещение, всех раздели до трусов, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. Ночевать им пришлось в холодном помещении, «где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку».

На требование предоставить переводчика была вызвана русскоязычная женщина, а просьбу украинцев связаться с адвокатом и консульством полицейские проигнорировали. Ситуация разрешилась на следующий день, когда полиция сообщила, что с деньгами было все в порядке и фальшивок среди них не оказалось.

«В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал», — пожаловался украинец.

Ранее сообщалось, что живущие в Германии украинцы не хотят возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят на фронт.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Западе заявили об инициативе России на большей части фронта. Какие просчеты допустили Киев и его союзники?

      ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19

      Обещавший «накостылять» русским шведский офицер признал неправоту

      Военкомы пришли в киевский футбольный клуб

      Трамп отреагировал на обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером

      В Германии украинцы попали в холодный подвал после скандала в магазине

      В США признали новую победу России в гонке вооружений

      Зеленского сравнили с Муссолини и предупредили об ударе

      Права одной категории водителей в РФ станут недействительными с 1 апреля

      Байден отправился на каникулы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости