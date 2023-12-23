В Одесской области пострадали объекты электросетей

Холдинг ДТЭК: в Одесской области повреждены объекты электросетей

В Одесской области повреждены объекты электросетей, часть области была обесточена. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

По данным компании, без света остались почти четыре тысячи семей. Всех клиентов переключили на резервные линии и начали восстанавливать сети.

7 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил жителей сократить потребление электричества из-за наблюдаемого дефицита мощностей в энергосистеме. Он обратился с украинцам с просьбой не включать одновременно мощные электроприборы, выключать свет в неиспользуемых помещениях и перенести стирку на ночные часы.

Шмыгаль также заявил, что национальная энергетическая компания «Укрэнерго» вынуждена пользоваться аварийной помощью из Европы.