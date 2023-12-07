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19:12, 7 декабря 2023Бывший СССР

Жителей Украины попросили экономить электричество

Премьер Украины Шмыгаль призвал население экономить электричество из-за дефицита

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил население страны сократить потребление электричества из-за наблюдаемого дефицита мощностей в энергосистеме. С таким призывом он выступил в своем Telegram-канале.

Глава правительства попросил украинцев не включать одновременно мощные электроприборы, выключать свет в неиспользуемых помещениях и перенести стирку на ночные часы. Шмыгаль также отметил, что сейчас национальная энергетическая компания «Укрэнерго» вынуждена пользоваться аварийной помощью из Европы, подчеркнув, что это «экстренная и не всегда гарантированная мера».

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Соединенные Штаты помогут Украине построить энергоинфраструктуру, интегрированную с европейской, и стать главным поставщиком электричества в Европейский союз.

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      Алевтина Запольская
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