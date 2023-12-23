Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:23, 23 декабря 2023Силовые структуры

В Подмосковье произошла перестрелка

В Видном произошла перестрелка между двумя компаниями мужчин

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области

В подмосковном городе Видное произошла перестрелка между двумя компаниями мужчин. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Московской области в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, 22 декабря 2023 года ночью возле ресторана в городе Видном между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, переросший в перестрелку», — говорится в сообщении.

По данным СУ СК, трое из участников конфликта получили огнестрельные ранения. Их доставили в медучреждение. Один скрылся с места происшествия. При этом одного из пострадавших спасти не удалось.

Следком возбудил уголовное дело по статье 105 УК России. На данный момент проводится осмотр места происшествия, а также устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге уроженцы Азербайджана Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов поссорились и устроили стрельбу в торговом центре «Гринвич». Перестрелка произошла при большом скоплении народа в торговом центре.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Следователь ФСБ впервые прокомментировал детали дела журналиста Сафронова

      Польские фермеры разблокируют КПП на границе с Украиной

      На Украине начнут рассылать электронные повестки. Они будут приходить даже уехавшим за рубеж

      В Праге сообщили о минировании аэропорта

      Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты

      В Подмосковье произошла перестрелка

      Валиева призналась в сложностях в жизни с новым весом

      Десятки домов в российском городе затопило из-за разлива реки

      В Турции неизвестный захватил заложника и потребовал встречи с главой МВД

      Театр отменил спектакль по пьесе Вырыпаева после жалобы россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости