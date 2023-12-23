В российском городе неизвестный угрожал школьникам через СМС-рассылку

В Челябинске 12-летний ученик угрожал школьникам через СМС-рассылку

Полиция Челябинска раскрыла злоумышленника, который угрожал школьникам через СМС-рассылку в одном из лицеев города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, злоумышленником оказался 12-летний ученик лицея. Уточняется, что мальчик хотел пошутить над сверстниками. На его родителей составлен административный протокол по статье о неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка РФ, а также проведена беседа о недопущении подобных действий. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Ранее в Башкирии двое несовершеннолетних студентов стерлитамакского политехнического колледжа решили похитить знакомого ученика местной гимназии.