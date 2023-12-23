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21:13, 23 декабря 2023Мир

В США объяснили причины насильственной мобилизации на Украине

Экс-разведчик США Риттер: украинцы не верят в победу, отказываясь идти на фронт

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol объяснил причины насильственной мобилизации на Украине. По его словам, жители страны не верят в победу, отказываясь идти на фронт.

«Украина сама решает, как ей вербовать людей. Я думаю, вы видите растущее сопротивление этому. Насильственная мобилизация означает, что народ больше не верит в этот конфликт», — отметил эксперт.

Риттер добавил, что украинцы не хотят подчиняться приказам Министерства обороны, не желают защищать власти своей страны и понимают, что одержать победу над Россией им не удастся.

Экс-разведчик добавил, что мобилизованные, кто бы это ни был, не будут верить в успех борьбы, поэтому их ждет либо ликвидация на фронте, либо попадание в плен, либо бегство.

Ранее Риттер указал на большие потери ВСУ. По его словам, в этом виновата некомпетентность киевских властей и руководства ВС США.

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      Марина Совина
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