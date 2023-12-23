В США захотели требовать от импортеров подтверждения по морепродуктам

В США обязали импортеров подтверждать, что ввозимые ими морепродукты не из РФ

Таможенно-пограничная служба Соединенных Штатов решила требовать от импортеров подтверждения того, что ввозимая ими рыба и морепродукты не российского происхождения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства.

Теперь власти США обязывают импортеров предоставлять самостоятельную сертификацию относительно того, что ввозимая в страну продукция не включает каких-либо составляющих из России.

«Это включает в себя продукцию морского промысла или ее составляющих из РФ, которые были обработаны в третьей стране перед импортом в США», — пояснили таможенники. В документе также подчеркивается, что указанные нормы «вступают в силу немедленно».

Ранее в декабре сообщалось, что решение США запретить импорт лосося, трески, минтая и краба из России в первую очередь ударит по американским потребителям. Так последствия новых ограничений со стороны американских властей оценил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.