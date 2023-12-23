Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 23 декабря 2023Мир

В США захотели требовать от импортеров подтверждения по морепродуктам

В США обязали импортеров подтверждать, что ввозимые ими морепродукты не из РФ

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Таможенно-пограничная служба Соединенных Штатов решила требовать от импортеров подтверждения того, что ввозимая ими рыба и морепродукты не российского происхождения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства.

Теперь власти США обязывают импортеров предоставлять самостоятельную сертификацию относительно того, что ввозимая в страну продукция не включает каких-либо составляющих из России.

Материалы по теме:
Не оставят без десерта. Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
Не оставят без десерта.Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
16 июня 2022
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта 2022

«Это включает в себя продукцию морского промысла или ее составляющих из РФ, которые были обработаны в третьей стране перед импортом в США», — пояснили таможенники. В документе также подчеркивается, что указанные нормы «вступают в силу немедленно».

Ранее в декабре сообщалось, что решение США запретить импорт лосося, трески, минтая и краба из России в первую очередь ударит по американским потребителям. Так последствия новых ограничений со стороны американских властей оценил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Крыму обнаружили рекордный объем нарушений при передаче полуострова УССР в 1954 году. Чего хотят добиться власти?

      В Херсоне произошли взрывы

      На Украине захотели запретить «Оливье» и «Селедку под шубой»

      В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии страны

      Во Франции задержали подозреваемых в подготовке терактов

      «Реал» захотел арендовать игрока «Зенита»

      Товарооборот России и Индии достиг рекордных показателей

      На Украине дерусифицировали еще почти 50 улиц и переулков

      В Севастополе приостановили движение морского транспорта

      У Панарина прервалась результативная серия по домашним матчам с очками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости