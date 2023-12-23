Описано влияние тотальной мобилизации на Украине на ход СВО

Военный эксперт Кнутов: тотальная мобилизация на Украине отчасти уже идет

Тотальная мобилизация на Украине отчасти уже идет, считает военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он описал влияние этого на ход специальной военной операции (СВО).

«Сейчас ставка делается на то, чтобы вернуть украинских мужчин, которые выехали на Запад. На сегодняшний день, по данным западных СМИ, примерно четыре миллиона уклонистов. Конечно, даже небольшой процент тех, кого удастся переместить с территории Западной Европы на территорию Украины, позволит во многом решить вопросы мобилизации», — сообщил Кнутов.

При этом военный эксперт рассказал, что не все страны согласны выдавать украинцев призывного возраста.

«В частности, Германия поставила под вопрос подобного рода призывы из Киева. В то же время Польша, Венгрия и ряд других государств готовы пойти навстречу и лишить вида на жительство мужское население призывного возраста украинского происхождения. Поэтому теоретически возможность проведения тотальной мобилизации существует», — добавил он.

Однако, по мнению Кнутова, возвращение мужчин призывного возраста на Украину не отразится на СВО.

Люди, которые не хотят служить в армии, не хотят выполнять свой воинский долг, даже если их насильно вернут, не будут добросовестными солдатами Юрий Кнутов военный эксперт

«Независимо от численных показателей, даже если призовут полмиллиона человек, в качественном отношении это будет ущербная армия, которая не будет справляться с теми задачами, которые на нее возлагают. В общем-то, тот развал украинской армии, который начался, будет усиливаться», — заявил военный эксперт.

По словам специалиста, повлиять на потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) может непосредственное участие западных военных.

«Поляки воюют целыми ротами непосредственно в составе ВСУ под видом добровольцев. Есть данные, что также на территории Украины находятся турецкие подразделения. То есть расширение натовского контингента, конечно, может на какое-то время затянуть конфликт, но в принципе спасти ситуацию это не в состоянии», — заключил Кнутов.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что Украине следует готовиться к тотальной мобилизации. Командир считает, что 2024 год для Киева будет сложнее, чем 2022-й и 2023-й вместе взятые.