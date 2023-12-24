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19:30, 24 декабря 2023Из жизни

700 сотрудников французской компании отравились после праздничной вечеринки

Во Франции рождественский ужин компании Airbus закончился массовым отравлением

Фото: Ismael Garcia Bentancor / Shutterstock / Fotodom

Праздничный рождественский ужин для 2600 сотрудников французской аэрокосмической группы Airbus Atlantic привел к массовому отравлению. Об этом сообщает The Guardian.

Органы здравоохранения начали расследование, чтобы установить причину, по которой вечеринка закончилась массовой вспышкой гастроэнтерита у 700 участников. Изысканный ужин проходил в собственном ресторане компании на территории их штаб-квартиры в городке Монтуар-де-Бретань на западе Франции. В меню в тот вечер были фуа-гра, морские гребешки, омары и турнедо, на десерт подавали мороженое, а также шоколадно-ореховый мусс. Жан-Клод Ирибаррен, секретарь производственного комитета Airbus Atlantic, сообщил, что вся еда была приготовлена на месте с использованием продуктов от местных поставщиков.

У пострадавших появились «клинические симптомы в виде рвоты и/или диареи» вскоре после ужина, состоявшегося 14 декабря. Большинство почувствовали, что отравились, в течение 24-48 часов после еды. Медики предполагают, что причиной могла стать кишечная палочка в пище или чрезвычайно заразный ротавирус. Всем пострадавшим выслали анкеты, результаты расследования огласят на следующей неделе.

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«У меня были колики и головные боли, каких я никогда раньше не испытывала. Это было хуже, чем рожать», — рассказала журналистам пострадавшая от отравления сотрудница Airbus Atlantic по имени Нолвенн.

При этом представитель компании Airbus заявил, что никто «серьезно не заболел».

Ранее сообщалось, что в Великобритании десятки спортсменов, участвовавших в чемпионате мира по триатлону, слегли с отравлением после заплыва в океане. Организаторы выбрали место на побережье, которое несколько лет назад оказалось в центре скандала из-за слива канализационных вод в океан.

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      Антонина Черташ
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