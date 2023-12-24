Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 24 декабря 2023Россия

В России предложили альтернативы отмененным новогодним салютам

Депутат Бессараб предложила заменить отмененные новогодние салюты хлопушками

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Отмененные новогодние салюты можно заменить хлопушками и бенгальскими огнями. Такой идеей с россиянами в беседе с «Лентой.ру» поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Важно понимать, что те салюты, которые были отменены, отменены именно в связи с необходимостью обеспечения безопасности людей. Чтобы этот Новый год был счастливым, ярким, интересным и ни в коем случае не был омрачен какими-то событиями», — отметила парламентарий.

Если очень хочется подарить себе яркость, и у кого-то это зависит именно от салютов, то их можно заменить хлопушками, бенгальскими огнями и большим количеством гирлянд, украшающих дом, квартиру, елку

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Думаю, что мы переживем Новый год без салютов. По крайней мере, мы будем уверены в том, что обеспечены безопасностью», — заключила Бессараб.

21 декабря стало известно, что в Москве не планируют запускать фейерверки на Новый год и Рождество.

Новогодний салют отменили уже более чем в 20 регионах России. Отмечается, что власти субъектов решили сэкономить бюджетные деньги и направить их на помощь участникам спецоперации, а также купить их детям подарки.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шесть стран Евросоюза не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Как отреагировал Киев?

      Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ

      В России предложили альтернативы отмененным новогодним салютам

      На Украине признали поражение в информационной войне

      Разгонный блок «Орион» отправили на Восточный

      Технолог рассказал о правилах выбора красной икры

      Германию и Британию предостерегли от военного конфликта с Россией

      Названы три главные причины провала контрнаступления Украины

      В Польше начнут проверять «украинских бугаев»

      Военный рассказал о способе борьбы с новыми беспилотниками ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости