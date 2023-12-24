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14:16, 24 декабря 2023Мир

Боррель счел судьбоносными предстоящие выборы в Европарламент

Боррель: предстоящие выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными
СюжетПрезидентские выборы в США
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что предстоящие выборы в Европарламент могут оказаться столь же судьбоносными, как и президентская гонка в США. Его цитирует британская газета The Guardian.

«Страх избирателей перед неизвестностью может привести к тому, что они поддержат правые популистские партии», — приводит слова Борреля издание.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить руководство Евросоюза из-за неспособности справиться с кризисом.
Венгерский лидер заявил, что сейчас в Брюсселе находятся «недостаточно хорошие руководители», которые не могут справиться с вызовами, возникшими из-за конфликта на Украине. Поэтому «в Брюсселе необходимы перемены», подытожил Орбан и призвал добиться их на выборах в Европарламент в июне 2024 года.

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