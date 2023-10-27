Премьер Венгрии Орбан призвал сменить руководство Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить руководство Евросоюза из-за неспособности справиться с кризисом. Об этом пишет РИА Новости.

Венгерский лидер заявил, что сейчас в Брюсселе находятся «недостаточно хорошие руководители», которые не могут справиться с вызовами, возникшими из-за конфликта на Украине. «Может, в мирное время, когда вода не волнуется, ветер не дует и можно плавать на лодке, они хорошие руководители», — предположил он. Но сейчас такое руководство неэффективно.

Поэтому «в Брюсселе необходимы перемены», подытожил Орбан и призвал добиться их на выборах в Европарламент в июне 2024 года.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюзу нужен «план Б» по Украине. По его мнению, нынешняя европейская политика по этому направлению провалилась.