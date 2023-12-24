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15:16, 24 декабря 2023Культура

Инстасамка вспомнила о травле в школе

Рэперша Инстасамка вспомнила, как убегала плакать в туалет из-за травли в школе
Инстасамка

Инстасамка. Кадр: INSTASAMKA / YouTube

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, вспомнила, как подверглась травле в школе. Об этом артистка рассказала в беседе с Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая Готовка» на YouTube.

По словам исполнительницы, буллинг случился, когда она пришла в шестой класс в новой школе. «Там был мальчик — такой коренастый хоккеист. У него еще был папа полицейский, [поэтому] он считал, что ему все можно. У нас были какие-то стычки. Меня он называл самыми конченными словами. Был период, когда я уходила в туалет, плакала и звала маму. Она приходила, разбиралась», — рассказала Зотеева.

Инстасамка уточнила, что в целом переживала травлю недолго и не превращала это в драму. Позже она узнала, что ее муж, рэпер Олег Еропкин, был тем, кто сам травил других детей в школе.

Ранее Зотеева раскрыла свой райдер для выступлений. От организаторов исполнительница ждет приставку Xbox в гостиничном номере, килограмм куриных крыльев и два кальяна в гримерке. Также рэперша требует, чтобы ее и мужа из аэропорта встречал Maybach или такси премиум-класса. При этом водитель автомобиля должен соблюдать тишину всю поездку и не делать фото- и видеосъемку.

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      Нина Ташевская
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