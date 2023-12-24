Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:53, 24 декабря 2023Культура

Названа причина смерти актера из «Глухаря»

Театр Et Cetera: причиной смерти актера из «Глухаря» Алексея Черных стал инфаркт

Кадр: сериал «Глухарь-3»

Причиной смерти 43-летнего актера Алексея Черных, известного по ролям в сериалах «Глухарь», «Ищейка» и фильме «Сын», стал инфаркт. Об этом сообщается на сайте театра Et Cetera.

«Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор. (...) Он умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Леша рассказывал о том, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку. И тайно все стали мечтать, а вдруг вернется в театр и сделает спектакль у нас», — говорится в публикации.

Там также сказано, что Черных был необыкновенно талантливым артистом и человеком сложной душевной жизни с огромным внутренним миром, так как «в нем была мудрость, не свойственная его поколению».

«Очень больно, нестерпимо больно. Алексей Черных останется в нашей памяти навсегда», — добавили в театре.

О смерти Алексея Черных стало известно вечером 23 декабря. О случившемся сообщила его однокурсница, актриса Екатерина Соломатина.

В 2003-м Черных окончил Школу-студию МХАТ, играл в московском театре Et cetera. В кино он дебютировал в 2001 году. Черных — лауреат приза за «Лучшую мужскую роль» Открытого Фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок».

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путина удивила просьба Героя России. О чем президента попросил военный?

      В Москве приезжий расправился с проституткой из-за повышения цены на услугу

      В Госдуме оценили вероятность бойкота Украиной Олимпиады-2024

      В США рассказали о двух серьезных неудачах Украины

      Военные из США сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

      Россиянин объездил полмира и назвал лучшие города для жизни

      В Херсоне произошли взрывы

      Названа причина смерти актера из «Глухаря»

      Названы особенности запрошенного российским бойцом у Путина танка Т-90

      Раскрыта дата визита главы МИД Индии в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости