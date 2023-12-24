Помогать с жильем российским сиротам будут по-новому

Кабмин утвердил порядок выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам старше 23 лет

Правительство России утвердило механизм выдачи сертификатов на жилье детям-сиротам старше 23 лет. О том, что помогать этой категории россиян в решении квартирного вопроса будут по-новому, говорится на сайте кабмина.

По данным властей, в 2024 году достигшие 23 лет дети-сироты начнут получать жилищные сертификаты. Использовать их можно на покупку благоустроенного жилья в любом регионе страны или на полное погашение ипотеки.

«Правила предоставления таких сертификатов утверждены постановлением правительства. Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг», — уточняется в сообщении правительства.

В кабмине подчеркнули, что для защиты от мошенников средства сертификата будут сразу направлять на счета продавцов квартир или банков, если речь идет о погашении кредита на дом или квартиру.

В сентябре в России предложили ввести жилищные сертификаты для медицинских работников. Их можно будет тратить на покупку или аренду жилья. Однако для того, чтобы их получить, россияне должны проработать в государственных медучреждениях не менее пяти лет.