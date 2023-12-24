В Турции телеведущую уволили из-за стакана Starbucks

Ведущую турецкого TGRT Гюнай уволили за появление в эфире со стаканом Starbucks

Ведущую программы новостей турецкого телеканала TGRT Мельтем Гюнай уволили после того, как она появилась в эфире со стаканом с логотипом сети кофеен Starbucks. Об этом сообщил TGRT.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 декабря. Уточняется, что принятое решение обусловлено нарушением ведущей корпоративных правил телекомпании. В частности, были нарушены правила о скрытой рекламе, а также принята во внимание «чувствительность турецкого народа в вопросе [сектора] Газа». Кроме того, должности лишился редактор программы.

В 2017 году Мельтем Гюнай получила награду TGRT News как лучшая ведущая утреннего шоу.

Ранее по миру прокатилась волна протестов с требованием бойкотировать бренды, которые поддержали Израиль в вооруженном конфликте с Палестиной. По подсчетам профессора Йельского университета Джеффри Зонненфельда, с начала конфликта около 150 компаний выступили с заявлениями, осуждающими нападение ХАМАС. Под бойкот попали в том числе крупные иностранные компании, работающие в десятках стран, в том числе Disney, Starbucks, McDonald’s, Puma, Dior, L’Oreal, а также другие компании, которые предпочли «отмолчаться».