«Эти духи пахнут кровью» Почему мусульмане по всему миру хотят запретить McDonald’s, Dior и L’Oreal?

За последний месяц по миру прокатилась волна протестов с требованием бойкотировать бренды, которые поддержали Израиль в вооруженном конфликте с Палестиной. По подсчетам профессора Йельского университета Джеффри Зонненфельда, с начала конфликта около 150 компаний выступили с заявлениями, осуждающими нападение ХАМАС. В их числе Procter & Gamble, Nike и другие бренды, чьи товары продаются по всему миру. Сотрудники этих компаний требуют от руководства публично озвучить свою позицию после бомбежек Израилем сектора Газа. В это время под бойкот попали как местные компании, так и крупные иностранные бренды, работающие в десятках стран, в том числе Disney, Starbucks, McDonald’s, Puma, Dior, L’Oreal, а также другие компании, которые предпочли «отмолчаться».

В протестах против брендов участвуют сотни тысяч людей

Продемонстрировать недовольство позицией брендов на улицы выходят сотни тысяч людей. В Вашингтоне в демонстрации приняли участие около 300 тысяч человек, а в Стамбуле активисты приходили в Starbucks с колонками, которые проигрывали напоминания о том, что потраченные в кафе деньги идут на бомбардировки мирного населения в Палестине.

Starbucks обвиняют в том, что руководство компании осудило пост в X (бывшее название Twitter) профсоюза Starbucks Workers United в поддержку Палестины. В сети кофеен заявили, что категорически не согласны с точкой зрения профсоюза и она «не отражает взгляды, позиции или убеждения компании». Конфликт перешел в суд: компания обратилась с иском к профсоюзу, а тот подал встречный иск.

Тотальный бойкот объявили спортивной марке Puma, которая шьет форму для сборной Израиля по футболу

Под огонь критики попал и McDonald’s после того, как один из ресторанов сети в Израиле предоставил бесплатное питание израильской армии. В то же время McDonald's в Малайзии поспешил выступить с заявлением о том, что он «на 100 процентов принадлежит мусульманам», и пожертвовал средства на гуманитарную помощь в секторе Газа.

Неодобрение пропалестинских активистов вызвали и действия The Walt Disney Company, которая пообещала выделить два миллиона долларов в качестве помощи Израилю после атаки ХАМАС 7 октября.

В свою очередь, парламент Турции отказался от продукции Coca-Cola и Nestle. В официальном заявлении говорилось, что товары этих компаний бойкотировали, поскольку они оказывают «поддержку геноциду, совершаемому Израилем в секторе Газа».

Как сообщал Reuters, это один из первых подобных жестов со стороны правительства или других крупных организаций из-за войны между Израилем и ХАМАС

Протестные настроения разделяют и в Казахстане. Так, блогер из Алма-Аты решил на камеру избавиться от золотой карты кофейни Starbucks, держа при этом флаг Палестины. А девушка, работающая в стране визажисткой, заявила, что больше не работает с клиентами на косметике Estee Lauder, L’Oreal и Clinique.

Среди прочего казахстанцы массово объявили бойкот Starbucks и McDonald’s с помощью приложения 2ГИС. Портал Stan.Kz привел скриншоты с негативными отзывами.

Центральной движущей силой многих бойкотов против брендов выступила организация BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). На сайте организации опубликован список производителей, «получающих прибыль от геноцида палестинцев». Они разделены на группы по степени бойкотирования

Dior бойкотируют из-за увольнения модели Беллы Хадид с пропалестинской позицией

Не избежал громкого скандала и французский бренд Dior. После публикации новостей о том, что руководство марки отстранило от работы американскую модель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид, на модный дом обрушился шквал критики. В СМИ говорилось, что Хадид заменили израильской манекенщицей Маей Тагер. При этом руководство марки причины своего решения не комментировало.

Поклонники Хадид возмутились поступком Dior и объявили ему бойкот в социальных сетях. В Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и X (завирусился хештег #BoycottDior («Бойкотируем Dior»), под которым стали появляться комментарии с массовой критикой бренда.

Белла Хадид в рекламе Dior Кадр: My Face Hunter / YouTube

Некоторые пользователи сети и вовсе призвали бойкотировать все бренды, которые наряду с Dior входят в конгломерат LVMH. Среди них — Louis Vuitton Hennessy, Givenchy, Marc Jacobs, Kenzo, Fendi, Bvlgari, Sephora, Valentino и другие. «Бойкотируйте этот сионистский бренд!», «Бойкотируйте все бренды LVMH», «Я потрачу свои деньги в другом месте. Последние три года я покупала исключительно косметику от Dior», «Ваши духи пахнут кровью», «Ты ничего без Хадид», — гласили посты на платформах.

Однако позже анонимный инсайдер сообщил, что Хадид все же не увольняли из-за ее пропалестинской позиции. По словам источника, контракт между Dior и моделью закончился еще в марте 2022 года. При этом он отметил, что Тагер снималась в рекламных роликах ретейлера вместе с британской актрисой Аней Тейлор-Джой еще до начала конфликта.

Против израильских брендов взбунтовался Хасбик

В России протестной активности против израильских и произраильских брендов не наблюдается. Блокировать продукты США и Израиля призвал только дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик.

Скрин: @hasbulla.hushetskiy

Он неоднократно выражал солидарность с Палестиной в многочисленных публикациях в соцсетях. В частности, блогер размещал флаг страны с сердцем и напоминал мусульманам о важности помочь единоверцам. На фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы Хасбик опубликовал картинку со словами «Мы против еврейских беженцев» и призывами не сдавать им квартиры, не возить их в машинах и не обслуживать в заведениях. Во втором посте Хасбик также осудил администраторов отеля «Фламинго» в Хасавюрте, в котором якобы живут израильтяне. По мнению Магомедова, их всех необходимо выселить, иначе «гостиница превратится в пепел».

Позже появилась информация о том, что за антисемитские высказывания Хасбика проверит Генпрокуратура. Заявление на него написал один из подписчиков, который посчитал, что подобные посты могли спровоцировать беспорядки в Дагестане. По его мнению, в отношении блогера нужно завести уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и экстремизме. В последующих постах Хасбик осуждал протестующих.

Несмотря на призыв Магомедова бойкотировать западные бренды, его самого заметили за использование айфона.