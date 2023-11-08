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15:33, 8 ноября 2023Ценности

В сети объявили бойкот марке Dior после замены Беллы Хадид на израильскую модель

В сети объявили бойкот марке Dior после замены Беллы Хадид на модель из Израиля

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Пользователи сети объявили бойкот французскому бренду Dior из-за новостей о разрыве сотрудничества марки с американской моделью палестино-голландского происхождения Беллой Хадид. Соответствующие сообщения появились на платформе X (ранее — Twitter).

Известно, что модный дом принял решение заменить Хадид на израильскую манекенщицу Май Тагер. При этом подробности такого решения руководство ретейлера не раскрывало.

После этого в сети завирусился хештег #BoycottDior («Бойкотируем Dior»), в котором бренд подвергли массовой критике. «Бойкотируйте этот сионистский бренд!» — написал пользователь с никнеймом @MeriemLakhal28. «Выражаем поддержку Белле Хадид», — заявил юзер @AslamBava. В свою очередь, некоторые комментаторы и вовсе призвали бойкотировать всю продукцию Louis Vuitton, Hennessy, Givenchy, которые входят в конгломерат LVMH наряду с Dior. «Бойкотируйте все бренды LVMH», — гласит пост @says_basil.

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Кроме того, подобные сообщения появились на официальной странице Dior Beauty в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Я потрачу свои деньги в другом месте. Последние три года я покупала исключительно косметику от Dior. Наверное, придется заменить ее», «Ты ничего без Хадид», «Ваши духи пахнут кровью», «Это очень странное решение с вашей стороны», «Мы больше не поддерживаем ваш бренд», — возмущались фолловеры.

Ранее Белла Хадид высказалась по поводу палестино-израильского конфликта.

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      Мария Винар
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